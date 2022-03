Grüne-Fraktionschefin auf Listenplatz eins gewählt

Hameln. Die Grünen-Fraktionschefin Julia Willie Hamburg ist auf den ersten Listenplatz ihrer Partei für die anstehende Landtagswahl in Niedersachsen gewählt worden. Sie erhielt am Freitagabend 194 Ja-Stimmen und 17 Enthaltungen, das ergibt nach Parteiangaben eine Zustimmung von 91,94 Prozent.

Es gab keine Gegenkandidaten für den ersten Listenplatz. Demnach stimmten die Delegierten online ab, im Nachgang soll die Abstimmung per Briefwahl bis zum 21. April bestätigt werden. Am Freitag sollen die ersten zehn Listenplätze gewählt werden.

Hamburg betonte bei ihrer Rede, dass die Partei Teil der nächsten Landesregierung werden will. Die Grünen sind in der noch laufenden Legislaturperiode in der Opposition, am 9. Oktober wird in Niedersachsen ein neuer Landtag gewählt.

Die 35-Jährige betonte angesichts des Ukraine-Krieges die Notwendigkeit einer Energiewende. "Am Ende sind es Sonne und Winde, die uns keine Rechnung stellen." Gas-Heizungen würde man schon bald im Museum sehen und nicht mehr in Wohnungen. Mit ihrer Partei wolle sie ein Jahrzehnt der Investitionen einläuten.

Derzeit stellen die Grünen zwölf Landtagsabgeordnete. Ihr bisher bestes Ergebnis bei einer Landtagswahl in Niedersachsen fuhren die Grünen 2013 mit 13,7 Prozent ein. Fraktionschefin Hamburg und der ehemalige Landwirtschaftsminister Christian Meyer wurden bereits als Spitzenduo für die Wahl vorgestellt.

© dpa-infocom, dpa:220325-99-675622/3

