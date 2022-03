96-Trainer Dabrowski beendet Training nach Streitigkeiten

Hannover. Trainer Christoph Dabrowski hat das Training des Fußball-Zweitligisten Hannover 96 am Freitag vorzeitig beendet. Nach einem Bericht des "Sportbuzzer" haben anhaltende Streitigkeiten innerhalb des Teams sowie ein Frustfoul eines 96-Profis zu der Entscheidung des 43-Jährigen geführt. "So macht Arbeiten keinen Sinn. Das ist unerträglich", sagte Dabrowski dem Bericht zufolge noch auf dem Trainingsplatz. Der Verein bestätigte am Freitag auf Anfrage, dass es zu "Reibereien" während der Einheit gekommen sei.

Der Tabellen-14. muss nach vier Pflichtspiel-Niederlagen hintereinander wieder um den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga bangen. Der direkte Abstieg ist unwahrscheinlich, Platz 16 aber mit einem Vorsprung von nur drei Zählern bedrohlich nah. Bereits in den vorangegangenen Tagen hatte der Mehrheitsgesellschafter Martin Kind die Mannschaft der 96er öffentlich kritisiert.

© dpa-infocom, dpa:220325-99-671536/3

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen