Bauern können Fördergeld für Umweltmaßnahmen beantragen

Hannover. Niedersachsens Landwirte können ab sofort Fördergeld für Umweltmaßnahmen und Öko-Landbau beantragen. Nach Angaben des Agrarministeriums in Hannover stehen dafür in den Jahren 2023 bis 2027 insgesamt mehr als 500 Millionen Euro bereit. Die Zahlungen werden von der Europäischen Union und vom Bund mitfinanziert. Ziel der Förderung sei es, umwelt-, klima- und ressourcenschonende Anbauverfahren sowie eine gewässerschonende und naturschutzgerechte Landbewirtschaftung zu unterstützen. Im vergangenen Jahr beteiligten sich niedersachsenweit etwa 12.000 Betriebe an der Förderung, sie erhielten dafür 89 Millionen Euro.

