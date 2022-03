Zahl der mit Corona infizierten Schüler steigt weiter

Hannover. Die Zahl der mit Corona infizierten Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen steigt weiter. Laut Kultusministerium meldeten die Schulen am Freitag rund 17.700 Fälle von Schülern, die wegen positiver Tests nichts zur Schule gehen dürfen. Das waren rund 800 mehr als noch am Vortag und rund 900 mehr als vor einer Woche. Vor zwei Wochen waren es sogar noch rund 4700 weniger.

Beim Schulpersonal stiegen die Zahlen ebenfalls. Am Freitag fehlten den Angaben zufolge rund 2800 Beschäftigte wegen eines positiven Corona-Tests, darunter 1955 Lehrkräfte. Das waren demnach insgesamt rund 100 Beschäftigte mehr als am Vortag und 200 als vor einer Woche und rund 1100 mehr als vor zwei Wochen.

Etwa 1,1 Millionen Schülerinnen und Schüler besuchen laut Ministerium die rund 3000 Schulen in Niedersachsen, etwa 100 000 Menschen arbeiten dort.

© dpa-infocom, dpa:220325-99-668931/2

