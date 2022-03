Ministerin Behrens zum 100. Mal Patentante geworden

Hannover. In rund einem Jahr Amtszeit ist Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) 100 Mal Patentante geworden. Die Landesregierung unterstütze Eltern ab Drillingsgeburten, teilte eine Sprecherin der Ministerin am Freitag in Hannover mit. Für jedes dieser Kinder bekommen die Eltern demnach bei der Geburt 250 Euro und zur Einschulung noch einmal den gleichen Betrag. "Die Ministerin ist schon stolz, dass sie in einem Jahr schon 100 kleine Patenkinder hat." Die Ministerin übernehme die Ehrenpatenschaft für die Kinder. Die Eltern erhalten den Angaben zufolge für jedes Kind eine von der Ministerin unterzeichnete Urkunde sowie ein Buch.

