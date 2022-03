Weil begrüßt vom Bund geplantes Neun-Euro-Ticket

Hannover. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hat das von der Bundesregierung vorgestellte Entlastungspaket begrüßt. Das geplante Neun-Euro-Ticket für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) nannte der SPD-Politiker interessant. Der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" (HAZ) sagte Weil: "Für nur neun Euro im Monat wird so manche Niedersächsin und so mancher Niedersachse einen Wechsel auf ein umweltfreundliches Verkehrsmittel ernsthaft in Erwägung ziehen. Das hilft im Geldbeutel und das hilft der Umwelt."

Vor dem Hintergrund der drastisch gestiegenen Energiekosten müssten Menschen mit kleinem Geldbeutel und mit mittlerem Einkommen deutlich entlastet werden, sagte der Ministerpräsident. "Mit der Absenkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe für drei Monate wird eine Forderung aus Niedersachsen umgesetzt", betonte Weil. Die auf das Auto angewiesenen Pendler im Flächenland Niedersachsen seien auf eine solche Unterstützung dringend angewiesen.

Die Bundesregierung will für 90 Tage ein Ticket für neun Euro pro Monat für den ÖPNV einführen. Dazu sollen die Länder entsprechende Mittel bekommen, wie die Spitzen von SPD, Grünen und FDP am Donnerstag nach einem Koalitionsausschuss mitteilten.

