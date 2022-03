Braunschweiger Polizei sucht nach vermisstem Vietnamesen

Braunschweig. Die Polizei in Braunschweig sucht nach einem 33 Jahre alten Vietnamesen. Der Mann lebte und studierte in der Stadt und wurde im Sommer 2021 das letzte Mal gesehen, wie die Ermittler am Donnerstag mitteilten. Seit August 2021 gilt Mann als vermisst, hieß es in Polizeimeldung, mit der auch Bilder veröffentlicht wurden.

Angehörige konnten den 33-Jährigen nicht mehr erreichen und erstatteten Ende des Jahres eine Vermisstenanzeige. Da sämtliche Ermittlungsansätze und Fahndungsmaßnahmen keinen Erfolg brachten, sucht die Polizei nun öffentlich nach dem Mann.

© dpa-infocom, dpa:220324-99-653938/2

