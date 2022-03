Fragestunde im Landtag zu Wissenschaft und Gasversorgung

Blick in den Plenarsaal des Landtags von Niedersachsen.

Hannover. Zum Abschluss der Landtagswoche geht es heute (09.00 Uhr) in einer Fragestunde um die Entwicklung des Wissenschaftsstandortes Niedersachsen und die Gasversorgung. Bei der Frage der Gasversorgung will die SPD-Fraktion wissen, wie die Landesregierung den kurzfristig notwendigen Aufbau von Strukturen unterstützen will.

Wegen des Krieges in der Ukraine berät die Politik seit Wochen, wie Deutschland unabhängiger von den russischen Gaslieferungen werden kann. Rund die Hälfte des jährlichen deutschen Gasbedarfs kommt aus Russland.

Als Reaktion auf den Ukraine-Krieg hatte Bundeskanzler Olaf Scholz den schnellen Bau von zwei Terminals für den Import von Flüssigerdgas in Deutschland angekündigt und dabei Brunsbüttel in Schleswig-Holstein und Wilhelmshaven in Niedersachsen als Standorte genannt. Auch im niedersächsischen Stade laufen Planungen für ein Flüssigerdgas-Terminal.

