Zoll stellt 3,9 Kilogramm Marihuana sicher

Hannover. Bei einer Fahrzeugkontrolle haben Zollbeamte 3,9 Kilogramm Marihuana sichergestellt. Das Rauschgift war in einem Karton für einen Kaffeevollautomaten versteckt. Die beiden 20- und 25-jährigen Verdächtigen seien auf der Autobahn 28 nach Bremen mit teils überhöhter Geschwindigkeit gefahren, teilte das Zollfahndungsamt Hannover am Mittwoch mit. Bei der Kontrolle im Kreis Diepholz wurde das Marihuana am Dienstag vergangener Woche in dem Karton auf dem Rücksitz des Fahrzeuges gefunden. Gegen die Beschuldigten wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

