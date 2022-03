Gewerkschaft: Mehr Geld für Therapeuten im Schuldienst

Hannover. Therapeuten an niedersächsischen Schulen sollen nach Ansicht der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) mehr Geld erhalten. Diese Kräfte würden nach wie vor nach den Gesundheitsberufen bezahlt, bekämen somit weniger Geld als andere pädagogische Fachkräfte, sagte Holger Westphal, kommissarischer GEW-Landesvorsitzender am Mittwoch in Hannover. In Niedersachsen betreffe das etwa 300 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Sie sollten das gleiche Geld bekommen, weil sie die gleiche Arbeit machen. Die Gewerkschaft übergab am Mittwoch ihre Forderungen an Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD).

© dpa-infocom, dpa:220323-99-641507/2

