Erneuter DNA-Abgleich: Unbekannter Toter ist identifiziert

Hildesheim. Über ein Jahr nach dem Fund einer verwesten Leiche bei Freden im Landkreis Hildesheim ist die Identität des Toten geklärt. Es handele sich um einen 35-jährigen Mann aus dem Raum Köln, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Hildesheim am Mittwoch mit. Persönliche Verbindungen des Mannes nach Freden seien nicht bekannt, Hinweise auf ein Fremdverschulden am Tod des Mannes lägen nicht vor. Aufschlüsse über die Identität der stark verwesten und teils skelettierten Leiche habe eine erneute Recherche in einer DNA-Datenbank ergeben - dort sei ein Vermisstenfall neu aufgenommen worden.

Zuvor führten umfangreiche Ermittlungen nicht dazu, die Identität des Toten festzustellen. Im vergangenen Oktober sollte eine Gesichtsrekonstruktion Hinweise auf die Identität des etwa 1,70 Meter großen Mannes mit dunklen Haaren geben. Tatsächlich sei anhand von Vergleichsfotos des vermissten Mannes aus Köln eine Ähnlichkeit mit dem rekonstruierten Gesicht erkennbar, teilten die Ermittler mit. Die Leiche hatte ein Wanderer Anfang März 2021 in einem Wald entdeckt.

