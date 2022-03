Schweinestall mit 720 Tieren brennt im Kreis Cloppenburg ab

Garrel. Bei einem Brand in einem Schweinestall im Landkreis Cloppenburg sind am Dienstag mehrere Hundert Schweine ums Leben gekommen. Das Feuer war am späten Vormittag in Garrel ausgebrochen und wurde von 150 Feuerwehrleuten aus den umliegenden Gemeinden gelöscht. Der Stall war nach Polizeiangaben mit rund 720 Tieren belegt. Die Schweine konnten durch den fortgeschrittenen Brand nicht mehr gerettet werden. Die Tiere, die noch lebten, mussten noch am Ort notgeschlachtet werden, hieß es. Der 800 Quadratmeter große Stall wurde komplett zerstört. Der Sachschaden liegt bei rund 500.000 Euro. Wahrscheinlich war ein technischer Defekt im Bereich der Ventilatorentürme Ursache für das Feuer, wie die Polizei mitteilte.

