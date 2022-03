Göttingen. Nach einem Unfall ist die Autobahn 7 bei Göttingen in Richtung Hannover voll gesperrt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, gab es an dem Unfall mehrere Beteiligte. Es wird empfohlen, die Autobahn am Rasthof Göttingen-Ost über die Behelfsabfahrt zu verlassen und die Parallelstraße bis zur Anschlussstelle Göttingen zu nutzen. Weitere Details zu dem Unfall waren zunächst nicht bekannt.

© dpa-infocom, dpa:220322-99-625040/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen