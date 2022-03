Tarifkonflikt Warnstreiks an Flughäfen: Ausfälle in Bremen und Hannover

Hannover/Bremen. Aufgrund eines Warnstreiks des Sicherheitspersonals kommt es am Dienstag an den Flughäfen Bremen und Hannover zu Ausfällen und Verzögerungen. Wie die Flughäfen bestätigten, sind die Sicherheitskontrollen teilweise ganztägig für Passagiere geschlossen.

In Hannover teilte eine Sprecherin mit, dass alle Abflüge ausfielen. Auch fünf Ankünfte seien gestrichen. Am Bremer Flughafen fielen acht Abflüge und drei Ankünfte aus. Ursprünglich waren an dem Flughafen 26 Starts und Landungen für den Dienstag vorgesehen. Betroffen sind Flüge innerhalb Deutschlands sowie nach Amsterdam.

Fluggäste werden gebeten, Kontakt mit ihrer Fluggesellschaft aufzunehmen und sich über den Status ihres Fluges zu informieren. Auch in Hamburg fielen sämtliche Abflüge aus.

