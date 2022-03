Werder-Torwart Pavlenka fehlt tschechischem Nationalteam

Bremen. Der tschechische Fußball-Nationaltorwart Jiri Pavlenka von Werder Bremen wird beim WM-Qualifikationsspiel seiner Mannschaft am Donnerstag gegen Schweden fehlen. Der 29-Jährige sei wegen leichten Sprunggelenkproblemen nicht zum tschechischen Team gereist, gaben die Bremer am Montag bekannt. Pavlenka ist bei den Tschechen die Nummer zwei hinter Tomas Vaclik von Olympiakos Piräus. Der EM-Viertelfinalist tritt am Donnerstag im Playoff-Halbfinale der WM-Qualifikation zunächst in Schweden an. Der Sieger dieses Spiels muss am 29. März dann auch noch Polen schlagen, um die Weltmeisterschafts-Endrunde im November in Katar zu erreichen.

© dpa-infocom, dpa:220321-99-613244/2

