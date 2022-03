Behörde: Regionalzüge um Bremen weiter unpünktlich

Ein Triebwagen der NordWestBahn steht an einem Bahnsteig im Hauptbahnhof.

Bremen. Die Pünktlichkeit von Regionalzügen im Großraum Bremen hat sich einem Behördenbericht zufolge vergangenes Jahr weiter verschlechtert. Wichtigster Grund sei die Überlastung des Gleisnetzes, schrieb die Bremer Verkehrsbehörde in ihrem Bericht zum Schienenpersonennahverkehr. In fünf von sechs Teilnetzen der Region liege der Wert seit Jahren unter der zugesagten Pünktlichkeitsquote von 95 Prozent der Züge. Zuvor hatte am Montag der "Weser-Kurier" darüber berichtet.

Bei der Regio-S-Bahn, betrieben von der Nordwestbahn, sank die Pünktlichkeitsquote von 94,2 Prozent im Jahr 2020 auf 93 Prozent im Jahr 2021. Beim Expresskreuz der DB Regio, das Hannover mit Norddeich Mole und Bremerhaven mit Osnabrück verbindet, ging der Wert von 91,6 auf 89,4 Prozent zurück. Auf der Metronom-Strecke Bremen-Hamburg waren 88,1 Prozent der Züge pünktlich nach 91,5 Prozent 2020. Ein Zug gilt bei einer Verspätung von maximal fünf Minuten noch als pünktlich.

