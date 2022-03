Zwei Männer sollen Sexarbeiterin in Hannover ermordet haben

Hannover. Weil sie eine Prostituierte ermordet haben sollen, müssen sich zwei Männer von diesem Montag (13.00 Uhr) an vor dem Landgericht Hannover verantworten. Laut Anklage sollen sie im September 2021 als angebliche Kunden das Wohnungsbordell der Frau betreten haben, um die Sexarbeiterin auszurauben. Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft verletzten die 1986 und 1996 geborenen Männer die 53-Jährige am Kopf und würgten sie. Im Anschluss daran sollen sie die Frau gefesselt und geknebelt haben, um die Wohnung nach Wertgegenständen zu durchsuchen. Mit Bargeld in Höhe von 950 Euro, Münzgeld und einem Handy sollen sie die Wohnung in Hannover-Stöcken verlassen haben. Die Frau starb durch Ersticken. (Az.: 39 Ks 25/21)

