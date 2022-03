Rollerfahrer in Goslar stürzt und verletzt sich schwer

Goslar. Ein Rollerfahrer hat sich bei einem Sturz in der Innenstadt von Goslar schwer verletzt. Der 56-Jährige wollte am Sonntagvormittag laut Polizei mit seinem Roller ein Auto von rechts überholen, touchierte dessen Außenspiegel und stürzte. Wie die Polizei mitteilte, war das Auto kurz zuvor an den rechten Fahrbahnrand gefahren, um einen Notarztwagen im Einsatz vorbeizulassen. Der Mann habe eine Einbuchtung für Busse nutzen wollen, um dennoch an dem haltenden Auto vorbeizukommen, sagte ein Polizeisprecher. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten in eine Klinik. In Lebensgefahr schwebe er nicht, hieß es.

Nach Angaben der Polizei entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro. In der Innenstadt kam es während des Hubschraubereinsatzes kurzfristig zu Verkehrsbehinderungen.

