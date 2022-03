"Brust ist breit": Osnabrück heiß auf Braunschweig-Spiel

Osnabrück. Der VfL Osnabrück mischt weiter im Aufstiegsrennen der 3. Fußball-Liga mit. Der 3:1 (1:0)-Sieg gegen Viktoria Berlin versetzte die Niedersachsen am Samstag in die Lage, mit einem weiteren Erfolg im Nachholspiel gegen Eintracht Braunschweig am 26. März bis auf drei Punkte an den zweiten Tabellenplatz heranzukommen.

"Unsere Brust ist jetzt sehr breit. Wir sind sehr stabil und haben uns die Ausgangssituation für das Topspiel gegen Braunschweig erarbeitet", sagte Trainer Daniel Scherning. "Wir sind froh, dass wir 51 Punkte nach 30 Spielen auf dem Konto haben. Das haben uns nicht viele zugetraut. Wir haben eine gute Entwicklung genommen."

Besonders stolz machte den 38-Jährigen, dass sich seine Mannschaft vor 9400 Zuschauern so schnell von dem Schock des Berliner Ausgleichs in der 63. Minute erholte. Aaron Opoku (73.) und Sven Köhler (83.) stellten trotzdem noch einen verdienten Osnabrücker Sieg sicher. Lukas Kunze hatte in der 32. Minute zum 1:0 getroffen.

