Grundschüler müssen im Unterricht keine Maske mehr tragen

Vor zwei Wochen wurden erste Corona-Lockerungen an niedersächsischen Schulen umgesetzt. Damals wurde die Testpflicht von fünf auf drei Mal die Woche reduziert. Nun folgt eine weitere Lockerung.

Hannover. Grundschüler in Niedersachsen müssen künftig keine Maske mehr im Unterricht tragen. Hintergrund sind gelockerte Corona-Regeln, die nach Angaben des Kultusministeriums von Montag an greifen. Anfang Mai soll die Maskenpflicht im Unterricht dann für die anderen Jahrgänge fallen.

Die Grünen und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hatten sich zuletzt angesichts der weiterhin hohen Corona-Infektionszahlen gegen diese Lockerung ausgesprochen. Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) bezeichnete den Wegfall der Maskenpflicht für Grundschüler hingegen als vertretbare und richtige Lockerung.

Anfang März wurden an niedersächsischen Schulen bereits gelockerte Corona-Regeln umgesetzt. Die Testpflicht wurde von fünf auf drei Mal wöchentlich gesenkt. Die dreimaligen Tests pro Woche sind in der Regel montags, mittwochs und freitags vorgesehen. Die Tests sollen immer zu Hause gemacht werden, damit mögliche Infektionen nicht in die Schule getragen werden.

Ausgenommen sind laut Ministerium von dieser Testpflicht nur Schüler, die bereits dreimal gegen das Coronavirus geimpft sind. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) haben rund 37 Prozent der 12- bis 17-Jährigen in Niedersachsen eine Auffrischungsimpfung erhalten.

© dpa-infocom, dpa:220320-99-595732/2

