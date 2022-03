Althusmann ist CDU-Spitzenkandidat für Landtagswahl

Bernd Althusmann, Wirtschaftsminister in Niedersachsen.

Hannover. Bernd Althusmann ist Spitzenkandidat der niedersächsischen CDU bei der Landtagswahl am 9. Oktober. Beim kleinen Landesparteitag in Hannover stimmten am Samstag 100 Prozent der Delegierten für Althusmann. Bei der auch im Internet übertragenen Veranstaltung waren 78 stimmberechtigte Parteimitglieder anwesend.

Er wolle in seinem Wahlkampf auf die Meinungen der Menschen achten, sagte Althusmann in seiner Bewerbungsrede: "Die Union ist der Kümmerer", erklärte der CDU-Politiker. Ziel sei es, von den Wählerinnen und Wählern "einen Vertrag bis 2032" zu bekommen. In den nächsten sechs Monaten müssten die Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer ohne Pause im Einsatz sein.

