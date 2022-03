Werder-Trainer Werner äußert sich zu Ausfällen

Werder Trainer Ole Werner gestikuliert am Spielfeldrand.

Bremen. Werder Bremens Trainer Ole Werner geht vor dem Zweitliga-Spitzenspiel gegen Darmstadt 98 kämpferisch mit den Ausfällen wichtiger Spieler um. "Ich bin weit davon entfernt, jetzt hier zu jammern oder 'rumzuheulen'", sagte der 33-Jährige am Freitag bei der Pressekonferenz vor dem Spiel (Samstag, 20.30 Uhr/Sport1 und Sky). "Wir werden uns nicht verstecken, unsere Stärken in den Ring werfen und darauf vertrauen, dass sich unsere Stärken am Ende eines Fußballabends auch durchsetzen können."

Vor dem Duell zwischen den Bremern auf Tabellenplatz drei und dem hessischen Spitzenreiter sind den Hanseaten nacheinander die verletzten Ömer Toprak, Marco Friedl, Mitchell Weiser und am Donnerstag auch der positiv auf das Coronavirus getestete Torjäger Marvin Ducksch ausgefallen. "Marvin hat leichte Symptome, ohne dass es dramatisch wäre", sagte Werner. "Aber wir haben nach wie vor gute Offensivspieler. Wir haben Fülle (Niclas Füllkrug), der in den letzten Wochen total konstant war, immer getroffen hat, immer an Toren beteiligt war und für uns häufig genug ebenso den Unterschied gemacht hat. Und wir haben junge Spieler dahinter, die jetzt vielleicht ihre Gelegenheit bekommen."

Werder rechnet bei diesem Spitzenspiel mit rund 41.000 Zuschauern. Zum ersten Mal in diesem Jahr darf das Wohninvest Weserstadion wieder komplett ausgelastet werden. Allerdings wurden in Darmstadt nicht alle verfügbaren Eintrittskarten für den Gästebereich verkauft.

