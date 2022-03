Razzia gegen illegales Glücksspiel in Bremer Café

Bremen. Bei einer Razzia gegen illegales Glücksspiel haben Polizisten in Bremen zwei Spielautomaten und mehr als 400.000 Euro Bargeld sichergestellt. Wie die Polizei mitteilte, durchsuchten rund 70 Einsatzkräfte in der Nacht zu Freitag ein Café. Ermittlungen zufolge sollen sich dort seit Ende des vergangenen Jahres Spieler zu hoch dotierten Würfelspielen getroffen haben. Bei der Durchsuchung des Lokals fanden die Polizisten 27 Menschen beim illegalen Glücksspiel mit Würfeln an mehreren Spieltischen. Die Einsatzkräfte überprüften mehrere Personen und leiteten gegen den Betreiber Ermittlungen wegen der gewerbsmäßigen Veranstaltung von unerlaubten Glücksspielen ein. Gegen die Spieler wird wegen der Teilnahme an unerlaubten Glücksspielen ermittelt.

© dpa-infocom, dpa:220318-99-575134/3

