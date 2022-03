Weil fordert "Kraftakt" zur Ukraine-Hilfe

Hannover. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hat mit Blick auf die Ukraine-Hilfe einen "gesamtgesellschaftlichen Kraftakt" gefordert. Die Situation hierzulande sei zwar nicht vergleichbar mit dem Leid in der Ukraine, aber auch auf Deutschland komme einiges zu, sagte der SPD-Politiker am Freitag in Hannover. Zwischen Bund und Ländern müsse es weitere Gespräche über die Finanzierung der Hilfe für Kriegsflüchtlinge geben, forderte er. Allerdings sei noch unklar, um wie viele Menschen es gehe. "Wir wissen nicht, wie viele Menschen in welchem Zeitraum kommen werden." Das hänge maßgeblich vom weiteren Kriegsverlauf ab.

© dpa-infocom, dpa:220318-99-573997/3

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen