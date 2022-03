Kühltruhe gerät in Brand: Feuerwehrübung wird Realität

Osterholz-Scharmbeck. Aus einer Übung der Feuerwehr ist plötzlich Realität geworden. Wie die Feuerwehr am Freitag mitteilte, befassten sich die Einsatzkräfte in Osterholz-Scharmbeck gerade mit Brandmeldeanlagen, als sie von so einem Warnmelder alarmiert wurden. Am Donnerstag war eine Kühltruhe in einem Supermarkt in Brand geraten.

Als die rund 25 Feuerwehrleute den Laden erreichten, waren die Flammen bereits erloschen. Mit Hochleistungslüftern befreiten sie den Verkaufsraum von der verrauchten Luft. Auf Bildern war zu sehen, wie die Feuerwehrleute im Anschluss dabei halfen, Tiefkühlprodukte aus der defekten Truhe in andere Truhen umzulagern. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

