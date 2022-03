Zeugenaufruf nach Diebstahl von besonderen Rädern

Hannover. Die Polizei Hannover sucht nach dem Diebstahl hochwertiger und spezieller Fahrräder nach Zeugen. Das Besondere an den Pedelecs ist, dass sie speziell für das betroffene Fahrradgeschäft in Hannover-List entworfen und nur dort angeboten wurden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Wert der gestohlenen Räder liegt bei etwa 24.400 Euro, den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf rund 32.900 Euro.

Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen mehrere Täter am 20. Februar das Schaufenster des Ladens ein und erbeuteten sieben Pedelecs. Nach Zeugenberichten handelte es sich vermutlich um vier Männer, die alle dunkel gekleidet und mutmaßlich zwischen 1,70 Meter und 1,90 Meter groß waren.

