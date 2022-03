Nach klarem Sieg: BSV-Coach Leun warnt vor nächsten Gegner

Hamburg. Mit dem klaren Sieg beim Thüringer HC im Rücken gehen die Bundesliga-Handballerinnen des Buxtehuder SV optimistisch in ihre dritte Partie binnen einer Woche. Der Tabellenvierte werde das Selbstbewusstsein in das Duell bei der HSG Bensheim-Auerbach (9.) am Samstag (18.00 Uhr) mitnehmen, sagte Trainer Dirk Leun. Er warnte aber auch mit Blick auf die Niederlage der Gastgeberinnen beim BSV Sachsen Zwickau: "Sie wollen bestimmt eine Reaktion zeigen und sind motiviert bis in die Haarspitzen."

Großes Lob hatte er für sein Team nach dem 29:20 beim THC übrig. Es war der erste Sieg beim Tabellenfünften seit sechs Jahren. "Man möge es mir verzeihen, aber ich genieße das hier gerade. Es ist lange her und ist ein verdienter Sieg".

Er sei sehr stolz auf seine Mannschaft und hob insbesondere Torhüterin Kathi Filter hervor, "die überragend gehalten" habe. Leun räumte aber auch ein, dass sein Team viele Fehler gemacht hat.

