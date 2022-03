Feuerwehreinsatz Schwelbrand in Hochhaus in Bremerhaven

Bremerhaven. Ein Schwelbrand in einem Hochhaus in Bremerhaven ist noch einmal glimpflich ausgegangen. Wie die Feuerwehr mitteilte, waren die Einsatzkräfte nach Alarmierung durch eine automatische Brandmeldeanlage in der Nacht auf Freitag zu dem Wohnhaus geeilt. Während der Anfahrt rief auch ein Bewohner die Feuerwehr zu Hilfe und berichtete von Rauch im Hausflur. Die Feuerwehrleute entdeckten den Schwelbrand dann in einem Abstellraum und konnten diesen zügig löschen. Die Bewohner des Hochhauses konnten während der Löscharbeiten in ihren Wohnungen bleiben. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache war zunächst unklar.

