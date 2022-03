Polizei kämpft zunehmend gegen Cyber-Kriminelle

Hannover. Kriminelle in Niedersachsen nutzen bei ihren Straftaten zunehmend das Internet. Im vergangenen Jahr wurden 45 141 solcher Fälle registriert, dies war ein Anstieg um 5,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Besonders stark kletterten die Fallzahlen im Zusammenhang mit der Verbreitung von Missbrauchsdarstellungen von Kindern, Bedrohungen, Betrugsdelikten und Beleidigungen. Das geht aus der am Donnerstag in Hannover vorgestellten Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) 2021 für Niedersachsen hervor.

Im Bereich der Kinder- und Jugendpornografie gebe es bessere technische Möglichkeiten, Täter zu identifizieren, sagte Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius. "Das ist abstoßend, welche Abgründe es hier gibt und was hier passiert."

Der SPD-Politiker konnte aber auch Positives verkünden. Die Zahl der von der Polizei registrierten Straftaten sank insgesamt, nämlich um fünf Prozent im Vergleich zu 2020 auf 472 096 Fälle. Besonders deutlich war der Rückgang bei den Wohnungseinbrüchen. "Wir leben in einem äußerst sicheren Bundesland", betonte Pistorius. Die Gesamtkriminalität sei im sechsten Jahr in Folge gesunken. Es handele sich also nicht nur um einen Corona-Effekt.

