Fußgänger bei Unfall im Landkreis Lüneburg getötet

Handorf. Ein Fußgänger ist im Landkreis Lüneburg von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich bei dem Unfallopfer um einen 68 Jahre alten Lkw-Fahrer. Sein Lastwagen war in der Nähe abgestellt, wie die Polizei mitteilte. Warum der Mann zwischen Rottorf und Handorf am Donnerstagmorgen auf der Straße war, sei noch unklar. Der Fußgänger wurde vom Auto eines 40-Jährigen erfasst, der nach ersten Erkenntnissen der Polizei nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Der 68-Jährige starb trotz Wiederbelebungsversuchen noch am Unfallort. Die Polizei sperrte die gesamte Fahrbahn für mehrere Stunden.

© dpa-infocom, dpa:220317-99-558009/2

