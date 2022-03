Schwimmen lernen ist beste Prävention gegen das Ertrinken

Ein Kind springt in einem Schwimmbad ins Becken.

Bad Nenndorf. Schwimmkurse für Kinder? In der Corona-Pandemie zumindest zeitweise nicht ganz einfach. Schwimmen lernen sei die beste Prävention gegen das Ertrinken, mahnte die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). Denn auch im vergangenen Jahr dürfte es wieder viele Badetote gegeben haben. Darüber und über die Lage in der Schwimmausbildung informiert die DLRG am Donnerstag (11.00 Uhr). Früheren Angaben zufolge ertranken im vergangenen Jahr bis Ende August 245 Menschen - und damit 82 weniger als im Vorjahreszeitraum.

Auch ließen geschlossene Bäder in der Corona-Pandemie die Nachfrage nach Schwimmkursen für Kinder explodieren. Vielerorts würden Wartelisten geführt, teilte die DLRG zum Jahresende 2021 mit. DLRG-Präsidentin Ute Vogt erklärte damals, angesichts der Schließung der Schwimmbäder während der Lockdowns habe es zwischen Anfang 2020 und Mitte 2021 nur wenig Anfängerschwimmunterricht geben können. Laut DLRG-Zahlen gab es im vergangenen Jahr rund 50 Prozent weniger Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den Anfängerkursen - und 70 Prozent weniger Prüfungen für die Schwimmabzeichen.

