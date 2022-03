Urteil im Klosterwald-Mordprozess erwartet

Osnabrück. Im dritten Prozess um den gewaltsamen Tod einer jungen Frau in einem Wald am Kloster Loccum wird am Donnerstag (09.00 Uhr) ein Urteil erwartet. Angeklagt wegen Mordes ist ein mehrfach vorbestrafter Sexualstraftäter. Er hatte im September 2015 Ausgang aus dem Maßregelvollzug in Rehburg (Kreis Nienburg). Als er zurückkehrte, lag eine 23-jährige Joggerin tot an einer abgelegenen Stelle des Waldes.

In einem ersten Indizienprozess hatte das Landgericht Verden den Mann 2017 wegen Totschlags zu elfeinhalb Jahren Haft mit Sicherungsverwahrung verurteilt. Ein zweiter Prozess in Verden endete 2019 überraschend mit einem Freispruch aus Mangel an Beweisen. Auch dieses Urteil fochten die Familie und die Staatsanwaltschaft beim Bundesgerichtshof (BGH) erfolgreich an. Der Fall wurde nach Osnabrück verwiesen.

© dpa-infocom, dpa:220316-99-547903/3

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen