Sonniges Wetter in Winsen.

Frühling Sonne und bis zu 16 Grad in Niedersachsen

Hannover. In Niedersachsen wird es am Mittwoch sonnig und bis zu 16 Grad warm. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, ist zum Start in den Tag noch gebietsweise mit schlechter Sicht und leichter Glätte durch überfrierende Nässe zu rechnen. Bei milden 13 bis 16 Grad wird es tagsüber dann verbreitet heiter und trocken.

In der Nacht zum Donnerstag ziehen von Westen Wolken und später Regen auf, an der Küste wird es zudem windiger. Die Temperaturen sinken auf acht bis drei Grad.

