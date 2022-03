Corona-Inzidenz in Niedersachsen steigt erneut

Hannover. Der Anstieg bei den Corona-Neuinfektionen in Niedersachsen binnen einer Woche hält unvermindert an. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Dienstag nach Zahlen des Robert-Koch-Instituts bei 1478,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Am Vortag lag der Wert noch bei 1400,9. Insgesamt wurden landesweit 18.583 Neuinfektionen registriert, 27 weitere Menschen starben. Die Gesamtzahl der Covid-19-Todesfälle stieg damit auf 7715.

Auch der Hospitalisierungswert stieg abermals - von 13,2 auf 13,8. Dieser Wert gibt an, wie viele Menschen in den vergangenen sieben Tagen je 100.000 Einwohner mit Covid-19 in den Krankenhäusern aufgenommen wurden. Die Auslastung der Intensivbetten mit Covid-Patienten blieb wie am Vortag bei 6,3 Prozent - und damit bei einem Rekordwert. Den bisherigen Höchstwert hatte das Land Anfang Februar mit 6,1 Prozent festgestellt.

Die höchste Inzidenz verzeichnete der Landkreis Grafschaft Bentheim mit 2495,4, gefolgt von der Stadt Emden (2235,6) und dem Landkreis Northeim (2165,1). Die geringste Inzidenz hatte der Landkreis Helmstedt mit einem Wert von 399,9.

Nach einem Bund-Länder-Beschluss sollen vom 20. März an bundesweit viele Corona-Schutzmaßnahmen entfallen. Der Entwurf der Bundesregierung für die künftigen Regeln stieß in Niedersachsen auf deutliche Kritik. Die Landesregierung will im Laufe der Woche eine Übergangsverordnung vorstellen, die in Niedersachsen bis Anfang April gelten soll.

In Bremen stieg die Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstag laut Robert-Koch-Institut ebenfalls deutlich von 842,9 auf 1001,6. Insgesamt 1627 neue Fälle wurden registriert, weitere Todesfälle gab es nicht.

