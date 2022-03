Auf dem Einsatzfahrzeug ist in gelber Farbe der Schriftzug "Feuerwehr" zu lesen.

Hannoversch Münden Hoher Sachschaden bei Brand in einem Baustoffhandel

Hann. Münden. Beim Brand auf dem Gelände eines Baustoffmarktes in Hannoversch Münden im Landkreis Göttingen ist nach Einschätzung der Polizei ein immenser Schaden entstanden. Das Feuer sei gelöscht, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Die Brandermittler dürften die betroffene Lagerhalle im Laufe des Tages betreten, die Brandermittler dürften die betroffene Lagerhalle im Laufe des Tages betretenDas Feuer war am Montagabend ausgebrochen, die Ursache war zunächst unklar. Eine Spaziergängerin entdeckte den Brand, sie alarmierte die Feuerwehr. Mehrere Ortsfeuerwehren waren im Einsatz.

