13-Jähriger bei Angriff im Hauptbahnhof Hannover verletzt

Hannover. Ein 13 Jahre alter Junge ist bei einem Angriff im Hauptbahnhof Hannover verletzt worden. Ein 26-jähriger Mann schlug und trat am Sonntagabend auf den am Boden liegenden Jugendlichen ein, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Täter floh zunächst, konnte aber von Streifenpolizisten gestellt werden. Der Junge wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Auf dem Weg zur Wache versuchte der Mann, sich loszureißen. Er trat auf Beamte ein und musste dem Polizeibericht zufolge gefesselt werden. Er verletzte demnach einen Bundespolizisten am Arm und brach ihm vermutlich die Hand. Auch in der Dienstelle versuchte er laut Polizei, mit Fußtritten und Kopfstößen weitere Beamte zu verletzen.

Ein Alkoholtest ergab 1,97 Promille und die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutentnahme an. Warum der Mann auf den 13-Jährigen einschlug, blieb zunächst unklar.

