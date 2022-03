Sozialkaufhaus: Jugendliche sollen Dinge wertschätzen

Ebstorf. In einem ehemaligen Drogeriemarkt mitten in Ebstorf bei Uelzen verwirklicht Jörn Rückstein sein Projekt soziales Kaufhaus. Der Sozialarbeiter wartet noch auf die Bestätigung des Eintrags als gemeinnütziger Verein, Geld verdienen will er mit dem kunterbunten Geschäft nämlich nicht. Ohne Bezahlung halfen von ihm betreute Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren bei der Renovierung der lange leerstehenden Räume im vergangenen Herbst. "Ich kann sie nicht entlohnen, aber sie treffen hier Menschen, das gibt ihnen Sicherheit", erzählt Rückstein.

Sie sollen in ihrem Selbstbewusstsein gestärkt werden und auch Dinge mehr wertschätzen können, betont der Jugendbetreuer, der die jungen Helfer hinterher zum Eis essen eingeladen hat. Im dem ländlichen Ort mit den etwa 5000 Einwohnern kommt der kleine Laden mit der großen Auswahl an Kristallgläsern, Geschirr und Markenklamotten gut an. "Beeindruckend ist, dass wirklich alles gespendet wurde", sagt der 42-Jährige. "Und das meiste ist hochwertig, kein Ramsch." Am Schnellsten ging bisher ein Schlagzeug weg - es blieb nur zwei Stunden in dem Mini-Kaufhaus, das wie ein Indoor-Flohmarkt wirkt.

"Wir haben hier immer etwas gefunden", sagt Kundin Manuela Wehr. Es kommen Menschen, die in Not geraten sind, aber auch Kunden, denen die Nachhaltigkeit wichtig ist. "Die Auswahl ist so groß. Das ist hübsche, moderne Kleidung, das spricht mich an", erzählt die 49 Jahre alte Kathrin Schulz. "Und es ist alles für einen guten Zweck." Für das Sortieren von gespendeter Kleidung ist Rücksteins Mutter zuständig - da hält er sich lieber zurück. Sie hilft auch im Laden, wenn er seinem Vollzeitjob nachgehen muss.

Das Geld, das neben den Fixkosten übrig bleibt, soll Kulturschaffenden zugutekommen. Den Eingangsbereich stellt Rückstein zudem Künstlern für Ausstellungen zur Verfügung.

