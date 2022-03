Schloss Derneburg präsentiert Frühwerk von Anselm Kiefer

Holle. Das Kunstmuseum Schloss Derneburg präsentiert vom 18. März an die Ausstellung "Anselm Kiefer: Early Works". Zu sehen sind rund 40 selten gezeigte Arbeiten des Malers, die zwischen 1969 und 1982 entstanden sind, wie die Hall Art Foundation mitteilte. Es handele sich um Künstlerbücher, Holzschnitte, Aquarelle und kleinformatige Ölgemälde. Der 77-jährige Kiefer zählt zu den wichtigsten zeitgenössischen deutschen Künstlern. Zuletzt war in Paris die Schau "Anselm Kiefer für Paul Celan" mit monumentalen Werken zu sehen.

Die Burganlage in Holle (Landkreis Hildesheim) hat ihre Ursprünge im 13. Jahrhundert und war lange ein Kloster. Der Maler Georg Baselitz wohnte und arbeitete ab 1970 etwa 30 Jahre in dem Anwesen. 2006 verkaufte er seine Kunstsammlung und das Schloss an den britisch-amerikanischen Kunstsammler Andrew Hall.

Dieser sagte im Zoom-Interview mit der dpa, in den nächsten Monaten sei geplant, weitere Skulpturen im Park aufzustellen. Auch ein Hotel wollen Hall und seine Frau Christine errichten. Sie leben in Vermont im Nordosten der USA, wo sich ihre Kunststiftung auf dem Gelände einer ehemaligen Molkerei befindet. Im April will Hall erstmals seit Pandemiebeginn wieder nach Derneburg reisen.

Wegen Covid habe man in Derneburg das Besucherkonzept geändert, sagte der Schlossbesitzer. Gäste könnten jetzt freitags bis sonntags ein Zeitfenster buchen und das Gelände auf eigene Faust erkunden. In der Vergangenheit waren nur geführte Touren möglich. Die Besucherinnen und Besucher erwarten in mehreren Gebäuden eine Reihe von Ausstellungen. So läuft etwa seit dem 4. März eine Schau mit Gemälden des französischen Künstlers Eugène Leroy (1910-2000).

Am 1. April wird die Schau "Helmut Middendorf: Berlin SO 36 Revisited" eröffnet. Gezeigt werden mehr als 20 Gemälde, Arbeiten auf Papier und Filme aus den späten Siebzigern und den Achtzigern. Inspiriert sind sie nach Museumsangaben von der Musikszene, dem Nachtleben, der Architektur und den Straßen des einstigen Berliner Postzustellbezirks SO 36, wo Middendorf damals lebte. Der Bezirk lag überwiegend in Berlin-Kreuzberg, bis heute trägt ein Club dort den Namen SO36.

