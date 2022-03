Lehrkräfte dringend gesucht: Bremerhaven startet Kampagne

Bremerhaven. Auf der Suche nach neuen Lehrkräften hat die Stadt Bremerhaven am Freitag eine Werbekampagne gestartet. Mit Plakaten an Bushaltestellen in norddeutschen Universitätsstädten, Sprüchen in Sozialen Medien und zwei Imagefilmen auf Youtube wirbt die Stadt um Lehrkräfte für alle Schulformen, wie Bremerhavens Schuldezernent Michael Frost sagte. Aktuell seien an den insgesamt 39 Schulen in der Seestadt 55 Stellen unbesetzt. Besonders dramatisch sei die Situation an den Grundschulen.

An zwei Grundschulen mussten zuletzt Kinder für mehrere Tage ins Homeschooling geschickt werden, weil Lehrkräfte fehlten. "Wir haben dort gerade eine sehr prekäre Situation", sagte Frost. Zu den unbesetzten Stellen kämen viele coronabedingte Ausfälle sowie wie meist im Winter ein hoher Krankenstand.

Zielgruppe der 80.000 Euro teuren und auf zwei Jahre ausgelegten Kampagne "Lehrer:in Bremerhaven" sind sowohl Lehramtsstudierende als auch Quereinsteiger aus ganz Norddeutschland. "Unsere Schulen bieten den Lehrkräften eine hohe pädagogische Freiheit", betonte Frost. "Das System ist nicht starr."

