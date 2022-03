Autofahrer stirbt bei Verkehrsunfall im Landkreis Cuxhaven

Uthlede. Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 48 bei Uthlede (Landkreis Cuxhaven) ist ein Autofahrer tödlich verletzt worden. Kurz vor dem Ortseingang kam der Fahrer mit seinem Wagen aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße ab und stieß gegen einen Baum, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Mann wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Trotz Reanimationsmaßnahmen starb er an der Unfallstelle. Für die Bergungsarbeiten musste die Kreisstraße eineinhalb Stunden voll gesperrt werden.

