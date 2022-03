IG Metall: Die "Schwarze Null" ist eine Zukunftsbremse

Hannover. Die Gewerkschaft IG Metall Niedersachsen und Sachsen-Anhalt hat angesichts der verschiedenen Krisenherde eine Abkehr von der Schuldenbremse und der sogenannten Schwarzen Null gefordert. "Wir erleben lodernde Problemfelder in zahlreichen Bereichen unseres Lebens. Bei allen Herausforderungen zeigt sich der Bedarf großer Finanzmittel, um die entsprechenden Politik- und Gesellschaftsfelder wieder auf Kurs zu bringen", sagte Thorsten Gröger, Bezirksleiter der IG Metall in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt am Freitag.

Dies gehe aber nicht mit einer Finanzpolitik von vorgestern. "Wir brauchen eine Abkehr von der Rhetorik der Schwarzen Null und stattdessen eine mutige Investitionspolitik, die den Herausforderungen der Zeit gewachsen ist", sagte Gröger. Die Schwarze Null sei eine Fortschritts- und Zukunftsbremse.

Gröger verwies auf zwei Jahre Pandemie, die auch globale Lieferketten und ganze Wirtschaftsbranchen in arge Schieflage gebracht hätten. Zudem schreite die Klimakatastrophe voran. Nicht kalkulierbar seien zudem die Folgen in Anbetracht der Geschehnisse in der Ukraine, wo der russische Machthaber Wladimir Putin einen völkerrechtswidrigen, rücksichtslosen Angriffskrieg führe.

© dpa-infocom, dpa:220311-99-474656/3

