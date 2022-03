Hannover will weiteren Platz für Kriegsflüchtlinge schaffen

Hannover. Da die Plätze für die Unterbringung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine in Hannover bereits weitgehend ausgeschöpft sind, will die Landeshauptstadt weiteren Platz schaffen. Aktuell werde die Anmietung der Halle 26 auf dem Messegelände vorbereitet, teilte die Landeshauptstadt am Donnerstag mit. Zudem würden weitere Optionen geprüft, etwa die Anmietungen von Hotelzimmern und Modulbau-Lösungen. Auch städtische Liegenschaften sollten in den Blick genommen werden, hieß es.

In den vergangenen Tagen hatte die Stadt bereits in der Halle 27 auf dem Messegelände Zelte für die vorübergehende Unterbringungen von rund 1200 Menschen errichten lassen. Die ersten Menschen kamen am Dienstag an. Mit rund 1000 Menschen sei diese Halle mittlerweile fast voll belegt, teilte die Stadt am Donnerstag mit. Am nahegelegenen Messebahnhof in Laatzen, einem neu geschaffenen Drehkreuz für die Verteilung von Flüchtlingen, war am Donnerstag ein erster Sonderzug mit rund 600 Flüchtlingen aus der Ukraine eingetroffen.

Die Stadt Hannover kündigte an, für kommenden Dienstag ein Treffen mit der Wohnungswirtschaft zu planen, um nach weiteren Kapazitäten zu suchen. Es brauche nun Lösungen, um den Menschen in Not zu helfen und ihnen sichere Anlaufstellen zu bieten, sagte Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne). "Wir erwarten in der Zusammenarbeit mit Bund und Land unkomplizierte Lösungen, aber die Zeit läuft und wir müssen sofort aktiv werden." Dass die Messehalle 27 in so kurzer Zeit fast komplett belegt sei, zeige wie dringend weitere Quartiere benötigt würden.

Laut der Mitteilung der Stadt wird unterdessen in der Halle 13 auf dem Messegelände eine Außenstelle der Landesaufnahmebehörde eingerichtet. In dieser Halle sollen ankommende Menschen registriert und bei Bedarf kurzfristig untergebracht werden. Danach sollen sie von dort an Kommunen im Land verteilt werden.

