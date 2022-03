Branche: Kriegsfolgen könnten Bauen noch teurer machen

Die Sonne geht am frühen Morgen hinter einem Baukran auf.

Hannover. Der Krieg in der Ukraine dürfte die ohnehin hohen Baukosten in Deutschland indirekt noch einmal erhöhen. Zu dieser Einschätzung kommt das niedersächsische Baugewerbe. Dabei gehe es vor allem um absehbar weiter steigende Preise für Baurohstoffe wie Stahl oder die Asphalt-Ressource Bitumen, die aus Erdöl gewonnen wird. Wie der Landesverband am Mittwoch erklärte, könnte dies den Straßen- und den Hochbau gleichermaßen treffen, sollten Importe aus Russland ausfallen. "Aufgrund des Angriffs auf die Ukraine und der weltweiten Sanktionen kommt es jetzt zu massiven Lieferengpässen und deutlichen Preissteigerungen bei vielen Baustoffen", hieß es.

Nachdem die deutsche Baukonjunktur in der Corona-Krise relativ wenig Schaden genommen hatte, wurde bereits die Knappheit von Rohstoffen wie Holz und Metallen zum Problem. Private Hausbauer müssen ebenso auf Material warten und mehr zahlen, dazu kommt der Fachkräftemangel im Handwerk. Auch volkswirtschaftlich drohe nun eine Verschärfung.

"Wir appellieren an öffentliche und gewerbliche Bauherren, mit den Bauunternehmen zu kooperieren, um die Bautätigkeit zu sichern", so der Verband. Laufende Verträge müsse man gegebenenfalls anpassen.

Bis zu ein Drittel des nötigen Bitumens könnte womöglich bald fehlen - "mit entsprechenden Auswirkungen auf den Straßenbau". Beim Baustahl sei man zu 30 Prozent von Einfuhren aus Russland, der Ukraine und Belarus abhängig. "Hinzu kommt der hohe Anteil von Roheisen und diverser weiterer Rohstoffe, die für die Stahllegierung notwendig sind." Bereits in der vergangenen Woche hatten auch Experten der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) in Hannover vor den Konsequenzen von Rohstoff-Handelsbeschränkungen gewarnt.

