Hannover kontrolliert 225.000 Stadtbäume

Hannover zählt rund 225.000 Stadtbäume an Straßen und in Parks - einen davon zu fällen, ist immer die letzte Option. Bevor ein Stadtbaum fallen muss, wird er mehrfach und eingehend untersucht, mögliche Schnitt- und Erhaltungsmaßnahmen werden abgewogen. Jeder Baum soll so lange wie möglich erhalten bleiben, darf aber keine Gefahr für seine Umgebung, Vorbeispazierende oder spielende Kinder darstellen. "Stadtbäume haben vielfältige positive Wirkungen auf die Menschen. Sie dienen als Schattenspender, zur Luftverbesserung und für lebendiges, schönes Grün in der Stadt", sagte Tina Kruse, kommissarische Leiterin des Sachgebiets Baum und Flächenschutz.

"Einen Baum zu fällen, ist immer die letzte Option - nämlich dann, wenn die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben ist oder wiederhergestellt werden kann." Im Fall eines kritischen Befunds kontrollieren die städtischen Fachleute noch einmal eingehender. Wie der Fachbereich Umwelt und Stadtgrün dabei vorgeht, haben Fachleute am Beispiel von Eichen und Buchen am Mittwoch demonstriert.

© dpa-infocom, dpa:220309-99-448029/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen