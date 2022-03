Umsatzplus für größere Baufirmen: Mehr Menschen beschäftigt

Hannover. Größere Bauunternehmen in Niedersachsen konnten im vergangenen Jahr ein Umsatzplus verbuchen. Die Betriebe des Bauhauptgewerbes mit 20 und mehr Angestellten erwirtschafteten 2021 einen baugewerblichen Umsatz von 11,68 Milliarden Euro. Wie das Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN) am Mittwoch mitteilte, entspricht dies einer Steigerung um 2,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Steigerungsraten gab es laut Statistik etwa beim gewerblichen Tiefbau (plus 6,2 Prozent) und im Wohnungsbau (plus 2,6 Prozent). Umsatzminderung gab es den Daten nach aber beim öffentlichen Hochbau (minus 2,6 Prozent). Im Monatsdurchschnitt des Jahres 2021 arbeiteten rund 57 500 Menschen im niedersächsischen Bauhauptgewerbe und damit 3,4 Prozent mehr als im Jahr 2020, wie das Stastikamt bekanntgab. Knapp 67,4 Millionen Arbeitsstunden seien geleistet worden, was einem Plus von 0,9 Prozent entspreche.

