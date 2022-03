"Wir waren fahrlässig": Fritz unzufrieden mit Werder-Sieg

Bremen. Profifußball-Leiter Clemens Fritz hat die Leistung seiner Mannschaft Werder Bremen nach dem 2:1-Sieg gegen Dynamo Dresden kritisiert. "Wir waren sehr fahrlässig und wenn du Pech hast, wirst du für diese Fahrlässigkeit dann auch bestraft", sagte der 41-Jährige am Montag bei einer virtuellen Medienrunde. Für die kommenden Spiele müsse die Bremer Mannschaft daher "eine Schippe drauflegen" und noch mehr Klarheit und Intensität zeigen. Kommenden Samstag trifft der Tabellenerste der 2. Fußball-Bundesliga auf den 1. FC Heidenheim (20.30 Uhr/Sport 1 und Sky).

Nach einem frühen Rückstand in der 2. Minute hatte Werder mit zwei Toren von Niclas Füllkrug (16./45.) am Sonntag geantwortet. "Ich hatte das Gefühl, wir brauchten erstmal so den kleinen Dämpfer, um dann anzufangen Fußball zu spielen", sagte Fritz. Dresden sei auch in Standardsituationen unheimlich gefährlich gewesen.

© dpa-infocom, dpa:220307-99-418626/2

