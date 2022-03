Corona-Tests kosten das Land fast 300 Millionen Euro

Hannover. Das Land Niedersachsen hat binnen eines Jahres bereits einen hohen Millionenbetrag in Corona-Tests investiert. Seit März 2021 hat das Logistikzentrum des Landes (LZN) rund 136,5 Millionen Antigen-Selbsttests an Schulen, Kindergärten und die Landesverwaltung ausgeliefert. Die Kosten dafür beliefen sich bis Ende Februar auf rund 292,2 Millionen Euro - im Schnitt also etwas mehr als zwei Euro pro Test. Das hat das Innenministerium in Hannover auf Anfrage mitgeteilt. Unklar war demnach, ob darüber hinaus auch einzelne Dienststellen der Landesverwaltung eigenständig Tests beschafft haben.

An Niedersachsens Schulen gilt seit Montag - mit Ausnahme der ersten eineinhalb Wochen nach den Osterferien - eine reduzierte Testpflicht mit drei statt wie bisher fünf Tests pro Woche. Bis Anfang Mai soll die Testpflicht komplett entfallen. An den Kindertagesstätten gilt vorerst bis zum 20. März eine Testpflicht mit drei Tests pro Woche.

© dpa-infocom, dpa:220307-99-415167/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niedersachsen