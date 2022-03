Motoryacht brennt komplett aus: 250.000 Euro Schaden

Wittingen. Bei dem Versuch, die Flammen in seiner Motoryacht zu löschen, hat ein Mann in Wittingen (Landkreis Gifhorn) eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten. Nach Angaben der Polizei war das Boot im Elbe-Seitenkanal am Sonntagnachmittag aus zunächst ungeklärter Ursache in Brand geraten. Das Feuer habe sich so schnell ausgebreitet, dass der 53-jährige Besitzer schließlich ins kalte Wasser springen musste. Die Motoryacht sei komplett ausgebrannt - der Schaden belaufe sich auf etwa 250.000 Euro.

© dpa-infocom, dpa:220307-99-414905/2

