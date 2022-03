Bundesliga Nmecha nach Comeback: "Am Ende ein bisschen am pusten"

Wolfsburg. Nationalspieler Lukas Nmecha vom VfL Wolfsburg sieht nach seiner Verletzungspause selbst noch Aufholbedarf bei seiner Kondition. "Ich war in dem Spiel am Ende schon ein bisschen am Pusten", sagte er nach dem glücklichen 1:0 in der Fußball-Bundesliga gegen Union Berlin am Samstag. "Die ersten paar Minuten sind immer schwierig beim Reinkommen - nach zehn Minuten habe ich aber wieder mehr Power zurückbekommen." Der 23-Jährige hatte im Dezember eine Knöchelverletzung erlitten und musste operiert werden.

Nach einer langen Niederlagenserie hat sich der VfL derzeit etwas gefangen, und der sportliche Trend geht nach oben. "Wir sollten eigentlich gar nicht hier sein, finde ich. Wir haben zu viel Qualität dafür", sagte Nmecha zur Tabellenkonstellation. Der VfL steht mit 31 Punkten auf dem zwölften Platz.

