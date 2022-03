Frost, Nebel und Wolken in Niedersachsen und Bremen

Hannover. In den kommenden Tagen bestimmen Frost, Nebel und Wolken das Wettergeschehen in Niedersachsen und Bremen. Frostig wird es vor allem am Sonntagvormittag sowie in der Nacht zum Montag, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Örtlich besteht dann Glättegefahr aufgrund von Reif.

Am Sonntag ist es im Tagesverlauf vielfach wolkig, im Osten vereinzelt mit etwas Schneegriesel. Am Abend lockert es von Norden her dann auf. Die Höchstwerte liegen zwischen drei und sechs Grad, im Oberharz bei etwa ein Grad.

In der Nacht zum Montag ist es vielerorts klar, im Laufe der Nacht aber neblig. Die Tiefstwerte liegen bei etwa minus drei Grad, auf den Inseln bei zwei Grad.

Auch der Montag beginnt mit örtlichen Nebel- und Hochnebelfeldern. Später kann es aber auch sonnig werden bei Höchstwerten von etwa sieben Grad, im Oberharz bei etwa zwei Grad.

